Главы фракций договорились не блокировать трибуну Верховной рады

Председатели парламентских фракций договорились сегодня, 18 декабря, не блокировать трибуну Верховной рады. Об этом сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, сегодня народные депутаты во время заседания комитета договорились не блокировать трибуну парламента и работать до исчерпания повестки дня.

"На комитете мы общались, каким образом дальше продолжать работу. Договорились идти согласно действующего законодательства. Без манипуляций, спекуляций и накала ситуаций. Выглядит так, что мы нашли взаимопонимание, все фракции между собой. ..Мы хотим принимать важные законопроекты. Мы вчера, к сожалению, пропустили много важных законопроектов из-за блокирования трибуны. Я надеюсь, что сегодня мы сможем найти достаточно голосов для того, чтобы сегодня работать до исчерпания повестки дня", - заявил Арахамия.

Напомним, ранее сообщалось, что 18 декабря главы парламентских фракций проведут заседание относительно начала работы Верховной рады. Председатели планировали провести консультации по обеспечению нормальной работы парламента. В частности, планировалось обсудить вопрос блокирования трибуны.

Как известно, во вторник, 17 декабря, вечернее заседание Верховной рады не состоялось. Глава парламента Дмитрий Разумков закрыл его сразу же после открытия и отметил, что нардепы вернутся к консультациям по закону о рынке земли.