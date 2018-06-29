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Глави ЄС домовилися продовжити санкції проти РФ ще на півроку, - журналіст

НовиниПолітика    29.06.2018 - 09:11
Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)
Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Термін введених раніше санкцій проти Росії закінчується 31 липня

Лідери Євросоюзу на саміті в Брюсселі домовилися продовжити ще на півроку санкції проти Російської Федерації (РФ). Про це в Twitter повідомив кореспондент "Радіо Свобода" у Брюсселі Рікард Йозвяк.

"Лідери ЄС згодні продовжити економічні санкції проти Росії ще на 6 місяців", - написав він.

Зазначимо, термін введених раніше санкцій проти Росії закінчується 31 липня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лідери Євросоюзу закликали Російську Федерацію (РФ) визнати відповідальність за катастрофу МН17 на Донбасі.

Зазначимо, помічник президента США з національної безпеки Джон Болтон на прес-конференції після зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним заявив, що Європейський союз повинен зберігати санкції відносно Російської Федерації (РФ).

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Теги публікації: Санкції  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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