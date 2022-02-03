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Из-за главы Amazon разберут мост в Нидерландах. Дело в его новой яхте

Автор: Сергей Пышкин

Правительство Роттердама согласилось частично разобрать популярный подъемный мост De Hef. Это нужно для новой яхты основателя компании Amazon Джеффа Безоса.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Rijnmond.

Судостроительная компания Oceanco обратилась с просьбой разобрать часть стального моста к властям Роттердама. Сегодня она занимается строительством яхты для Безоса. Также компания оплатит работу по разбору и сборке, однако сумма сделки пока неизвестна.

Напомним, РБК-Украина писало о том, как в декабре "крылья астронавта" получили основатель компании Blue Origin Джефф Безос, а также британский миллиардер Ричард Брэнсон.

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НидерландыAmazon