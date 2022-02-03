Через главу Amazon розберуть міст у Нідерландах. Справа в його новій яхті

Уряд Роттердаму погодився частково розібрати популярний підйомний міст De Hef. Це потрібно для нової яхти засновника компанії Amazon Джеффа Безоса.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Rijnmond.
Суднобудівна компанія Oceanco звернулася з проханням розібрати частину сталевого мосту до влади Роттердама. Сьогодні вона займається будівництвом яхти для Безоса. Також компанія оплатить роботу з розбору та збирання, однак сума угоди наразі невідома.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як у грудні "крила астронавта" отримали засновник компанії Blue Origin Джефф Безос, а також британський мільярдер Річард Бренсон.