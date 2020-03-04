Главврач Англии считает, что коронавирусом могут заболеть до 20% британцев

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По словам Криса Уитти, пик заражений в Британии будет через шесть месяцев

Главный медицинский директор Англии Крис Уитти прогнозирует, что коронавирусом COVID-19 могут одновременно заболеть до 20% граждан страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SkyNews.

По его словам, значительное количество случаев заражения вирусом Великобритания, возможно, увидит через шесть недель.

В целом, по словам главного медицинского директора Англии, коронавирусом могут одновременно заразиться до 20% британцев.

На сегодняшний день, в Великобритании зафиксировано 56 случаев заражения COVID-19. Информации о смертельных случаях нет.

Всего в европейском регионе известно около 3,5 тыс. случаев инфицирования коронавирусом, 85 людей умерли.

По информации Всемирной организации здравоохранения, на утро 4 марта коронавирусом в мире заразились 93 тыс. человек. Количество смертельных случаев - 3198.

Ранее сообщалось, что коронавирус зафиксировали в Украине. Заразился житель Черновцов, который вернулся из-за границы. Это первый лабораторно подтвержденный случай на территории страны, подробнее о ситуации - в материале РБК-Украина.