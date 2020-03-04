Головлікар Англії вважає, що коронавірусом можуть захворіти до 20% британців

Ілюстративне фото (twitter.com/nikmarino9)

За словами Кріса Уітті, пік заражень в Британії буде через шість місяців

Головний медичний директор Англії Кріс Уітті прогнозує, що коронавірусом COVID-19 одночасно можуть захворіти до 20% громадян країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SkyNews.

За його словами, значну кількість випадків зараження вірусом Великобританія, ймовірно, побачить через шість тижнів.

У цілому, за словами головного медичного директора Англії, коронавірусом можуть одночасно заразитися до 20% британців.

Станом на сьогодні у Великобританії зафіксовано 56 випадків зараження COVID-19. Інформації про смертельні випадки немає.

Всього в європейському регіоні відомо близько 3,5 тис. випадків інфікування коронавірусом, 85 людей померли.

За інформацією Всесвітньої організації охорони здоров’я, на ранок 4 березня коронавірусом у світі заразилися 93 тис. осіб. Кількість смертельних випадків - 3198.

Раніше повідомлялося, що коронавірус зафіксували в Україні. Заразився житель Чернівців, який повернувся з-за кордону. Це перший лабораторно підтверджений випадок на території країни, докладніше про ситуацію - у матеріалі РБК-Україна.