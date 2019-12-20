Главу "Укрзализныци" Кравцова могут уволить до конца года

Министр инфраструктуры Владислав Криклий рассчитывает, что наблюдательный совет АО "Укрзализныця" уволит с должности главу правления компании Евгения Кравцова до конца 2019 года. Об этом он заявил в интервью "Украинскому радио", передает РБК-Украина.

Криклий рассчитывает, что в уже этом году удастся объявить конкурс на нового главу "Укрзализныци".

"Надеюсь, что в этом году мы уже получим эту информацию и сможем запустить конкурс на нового руководителя. Я очень на это рассчитываю. Независимо от смены политиков, предприятие и Наблюдательный совет остаются независимыми, поэтому мы не можем на это влиять", - сообщил министр.

Он также заявил, недавно состоялась встреча наблюдательного совета с менеджментом железнодорожной компании, после которой осталось "много вопросов к действующему правлению". Криклий добавил, что в наблюдательном совете планируют поднимать вопрос о замене главы "Укрзализныци".

Напомним, в начале декабря Кравцов просил наблюдательный совет УЗ рассмотреть его увольнение.

Ранее в Министерстве энергетики анонсировали смену руководства стратегических энергопредприятий Украины. В частности, может быть изменено руководство "Нафтогаза" и "Укрэнерго".

Также РБК-Украина писало, что "Укрзализныця" уже назначила 33 дополнительных поезда на новогодние и рождественские праздники.