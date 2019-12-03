Кравцов просит наблюдательный совет УЗ рассмотреть его увольнение

Фото: Евгений Кравцов (РБК-Украина)

Наблюдательный совет должен собраться на следующей неделе

Руководитель "Укрзализныци" Евгений Кравцов попросил наблюдательный совет собраться на следующей недели для рассмотрения вопроса его увольнения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра инфраструктуры Владислава Криклия.

Отмечается, что будут рассмотрены результаты деятельности правления УЗ и увольнение Кравцова.

"Руководитель Укрзализныци Евгений Кравцов проинформировал меня, что попросил наблюдательный совет УЗ собраться на следующей неделе для рассмотрения результатов деятельности правления УЗ и рассмотрения вопроса его увольнения", - говорится в сообщении.

Напомним, в середине ноября новым главой Государственного агентства автомобильных дорог Украины ( "Укравтодор") выбрали Александра Кубракова.

Ранее в Министерстве энергетики анонсировали смену руководства стратегических энергопредприятий Украины. В частности, может быть изменено руководство "Нафтогаза" и "Укрэнерго".

РБК-Украина писало, что в среду, 27 ноября, Кабинет министров Украины уволил главу государственного предприятия НАЭК "Энергоатом" Юрия Недашковского.