ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Кравцов просит наблюдательный совет УЗ рассмотреть его увольнение

Новости » Политика     03.12.2019 - 19:15
Кравцов просит наблюдательный совет УЗ рассмотреть его увольнение
Фото: Евгений Кравцов (РБК-Украина)

Наблюдательный совет должен собраться на следующей неделе

Руководитель "Укрзализныци" Евгений Кравцов попросил наблюдательный совет собраться на следующей недели для рассмотрения вопроса его увольнения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра инфраструктуры Владислава Криклия.

Отмечается, что будут рассмотрены результаты деятельности правления УЗ и увольнение Кравцова.

"Руководитель Укрзализныци Евгений Кравцов проинформировал меня, что попросил наблюдательный совет УЗ собраться на следующей неделе для рассмотрения результатов деятельности правления УЗ и рассмотрения вопроса его увольнения", - говорится в сообщении.

Кравцов просит наблюдательный совет УЗ рассмотреть его увольнение

Напомним, в середине ноября новым главой Государственного агентства автомобильных дорог Украины ( "Укравтодор") выбрали Александра Кубракова.

Ранее в Министерстве энергетики анонсировали смену руководства стратегических энергопредприятий Украины. В частности, может быть изменено руководство "Нафтогаза" и "Укрэнерго".

РБК-Украина писало, что в среду, 27 ноября, Кабинет министров Украины уволил главу государственного предприятия НАЭК "Энергоатом" Юрия Недашковского.

Евгений Кравцов: менеджер на миллионы или пятое колесо "Укрзализныци" ЕБА призвала "Укрзализныцю" учесть замечания к договору о перевозках
Новости Украины Евгений Кравцов
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь