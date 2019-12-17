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На новогодние праздники назначили 30 дополнительных поездов

Новости » Общество     17.12.2019 - 14:50
На новогодние праздники назначили 30 дополнительных поездов
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Еще для семи поездов продлили маршруты

По состоянию на 17 декабря, "Укрзализныця" уже назначила 30 дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.

Отмечается, что четыре графиковые поезда осуществят дополнительные рейсы, семерым поездам продлили маршруты.

"Все это позволит перевезти максимальное количество пассажиров к самым популярным местам отдыха. В общем к зимним праздникам запланировано назначить 35 дополнительных поездов", - говорится в сообщении.

Полный перечень назначенных поездов можно посмотреть по ссылке.

Напомним, по состоянию на 13 декабря было назначено 26 поездов, которые будут курсировать в период с 20 декабря 2019 года по 14 января 2020 года.

РБК-Украина писало, что для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки в период зимних праздников "Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы поезда № 31/32 Киев - Минск, Вильнюс, Рига. Из Киева поезд отправится в дополнительные рейсы 22 и 26 декабря, а обратно из Риги - 23 и 27 декабря. Билеты на поезд уже можно купить.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" изменила график движения поездов на 2019/2020 года и назначил 8 новых поездов в популярных направлениях.

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Новости Украины поездУкрзализныця
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