Главу украинского госагентства подозревают в миллионных убытках

Руководителя одного из государственных агентств подозревают в нанесении более 2,7 млн убытков. Чиновник продал радиоактивный металлолом по заниженной цене.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Отмечается, что госагентство расположено в Киеве. По данным следствия, его руководитель в прошлом году продал более 510 тонн радиоактивно загрязненного металлолома на сумму 516 тысяч грн.

"Согласно заключению экспертизы, исследуемые объекты являются радиоактивными материалами, рыночная стоимость которых составляет более 3 млн 269 тысяч гривен. В результате чего государству нанесен материальный ущерб в сумме свыше 2 млн 753 тысяч гривен", - сообщили в ГБР.

При этом, в договоре о продаже отсутствовали лицензии Госинспекции по ядерному регулированию и санитарные паспорта на осуществление торговли радиоактивными материалами в виде загрязненного металлолома.

В случае доказательства вины, высокопоставленному чиновнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.

По данным источника РБК-Украина в правоохранительных органах, речь идет о Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения. Руководителем структуры является Сергей Калашник. Изданию пока не удалось связаться с представителями агентства.

Напомним, ранее СБУ разоблачила схему растраты почти 17 миллионов гривен бюджетных денег, к которой причастны бывшие чиновники из Министерства культуры.

Также сообщалось о возможной растрате 13 млн гривен чиновниками Одесской мэрии.