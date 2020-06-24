Хищение на 17 млн грн: экс-чиновникам Минкультуры сообщили о подозрении

Фото: СБУ (РБК-Украина)

Речь идет о подделке документов во время покупки недвижимости за государственные деньги

Служба безопасности Украины разоблачила схему растраты почти 17 миллионов гривен бюджетных денег, к которой причастны бывшие чиновники из Министерства культуры. Речь идет о штучном завышении стоимости покупки недвижимости для государственных потребностей.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По данным спецслужбы, схему организовали работники историко-этнографического заповедника, подведомственного бывшему Министерству культуры.

"В 2018 году генеральный директор заведения и двое его сообщников приобрели фактически ненужное административное здание в Переяслав-Хмельницком в Киевской области. Стоимость имущества составила 2,5 миллиона гривен, однако чиновники приобрели его за более 19 миллионов. Для этого злоумышленники подделали документы, в частности отчеты об оценке имущества, а разницу стоимости присвоили", - говорится в версии следствия.

Сейчас всем троим фигурантам объявили о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 1, 2, 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов), ч. 1 ст. 366 (служебная подделка) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее СБУ возбудила дело против бывшего руководства "Антонова".

Также РБК-Украина писало, что СБУ разоблачила конвертцентр с ежемесячным оборотом в 400 млн гривен.

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Автор: Максим Зайченко