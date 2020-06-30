Главу українського держагентства підозрюють у мільйонних збитках

Керівника одного з державних агентств підозрюють у нанесенні понад 2,7 млн збитків. Чиновник продав радіоактивний металобрухт за заниженою ціною.

Про це повідомили у прес-службі Державного бюро розслідувань.

Наголошується, що держагентство розташоване в Києві. За даними слідства, його керівник торік продав понад 510 тонн радіоактивно забрудненого металобрухту на суму 516 тисяч грн.

"Згідно з висновком експертизи, досліджувані об'єкти є радіоактивними матеріалами, ринкова вартість яких становить понад 3 млн 269 тисяч гривень. У результаті чого державі завдано матеріальних збитків у сумі понад 2 млн 753 тисяч гривень", - повідомили в ДБР.

При цьому, у договорі про продаж були відсутні ліцензії Держінспекції з ядерного регулювання та санітарні паспорти на здійснення торгівлі радіоактивними матеріалами у вигляді забрудненого металобрухту.

У разі доведення провини, високопосадовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 8 до 15 років.

За даними джерела РБК-Україна в правоохоронних органах, мова йде про Державне агентство України з управління зоною відчуження. Керівником структури є Сергій Калашник. Виданню поки не вдалося зв'язатися з представниками агентства.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила схему розтрати майже 17 мільйонів гривень бюджетних грошей, до якої причетні колишні чиновники з Міністерства культури.

Також повідомлялося про можливу розтрату 13 млн гривень чиновниками Одеської мерії.