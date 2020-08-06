Главу штаба Тихановской отпустили после разъяснительной беседы

Начальницу избирательного штаба и доверенное лицо кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской Марию Мороз отпустили после задержания в Минске. С ней проводили так называемую разъяснительную беседу.

Об этом сообщили в штабе Тихановской, передает "Интерфакс-Запад".

Сообщается, что Мороз отпустили около 12:45.

"С ней провели разъяснительную беседу", - сообщили в штабе.

В то же время в Министерстве внутренних дел Беларуси сообщили, что Мороз не задерживали, а только пригласили на беседу.

Отметим, сегодня стало известно о задержании Марии Мороз возле посольства Литвы в Беларуси. Сообщалось, что ее задержали люди, которые представились сотрудниками МВД.

Напомним, ранее Светлана Тихановская - соперница действующего президента Беларуси Александра Лукашенко от оппозиции - заявила об угрозах, которые поступали ей с украинского номера.

По ее словам, неизвестный предложил ей прекратить борьбу на выборах и пригрозил тюрьмой.

Выборы президента Беларуси пройдут 9 августа, однако досрочное голосование идет с 4 августа; участие в нем может принять любой избиратель.