Главу Минюста США допросили в Сенате

Министр юстиции США Уильям Барр во время слушаний в комитете Сената по вопросам юстиции опроверг критику в свой адрес из-за отчета спецпрокурора Роберта Мюллера. Об этом пишет Deutsche Welle.

Отмечается, что Барр решительно стал на защиту своего письменного заключения на четырех страницах о результате расследования спецпрокурора Мюллера возможных связей между командой Дональда Трампа и российскими чиновниками во время президентской кампании 2016 года.

В своем выступлении Барр подчеркнул, что целью его заключения было не предоставить краткий обзор отчета Мюллера, который содержит более 400 страниц. Зато на фоне значительного огласки и интереса общественности к этому делу Барр предпочел назвать лишь некоторые из выводов следствия. И сделал он это тогда, когда еще продолжались переговоры об обнародовании отчета Робетра Мюллера, отметил министр.

Так же чиновник опроверг информацию, что спецпрокурор Мюллер якобы обвинял его в якобы искаженном изложении розультатів расследования. Среди прочего глава американского минюста также отрицал любую вину действующего президента Дональда Трампа, отметив, что в действиях последнего не было никаких признаков преступления. Кроме того, Трамп сотрудничал со следствием, указал Вияльм Барр.

Ранее сообщалось, что Специальный прокурор США Роберт Мюллер недоволен тем, как генеральный прокурор Уильям Барр изложил ключевые моменты доклада по результатам расследования российского вмешательства в американские выборы в 2016 году.

РБК-Украина писало, что Барр выступает против дачи показаний комитета Палаты представителей на закрытом заседании, посвященном фрагментам, изъятым из обнародованной версии доклада по итогам "российского расследования", которым руководил спецпрокурор Роберт Мюллер.