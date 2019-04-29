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Генпрокурор США отказывается от дачи показаний по докладу Мюллера

Новости » Политика    29.04.2019 - 05:20
Генпрокурор США отказывается от дачи показаний по докладу Мюллера
Фото: Уильям Барр (архивное фото)

Заседание запланировано на четверг

Генеральный прокурор США Уильям Барр возражает против дачи показаний Юридическому комитету Палату представителей на закрытом заседании, посвященном фрагментам, удаленным из обнародованной версии доклада по итогам "российского расследования", которым руководил спецпрокурор Роберт Мюллер. Об этом сообщает Reuters.

Один из сотрудников Конгресса сообщил, что Барр угрожает, что откажется от запланированного появления на заседании комитета в четверг.

Председатель комитета демократ Джеррольд Надлер предложил, чтобы Барр дал публичные показания, после чего состоялась бы закрытая часть слушаний для обсуждения вопросов конфиденциального характера. Предполагалось, что во второй части приняли бы участие юристы аппарата комитета.

Сотрудник Конгресса сообщил, что Барр выступил против этих условий.

Ожидается, что в среду генеральный прокурор выступит в Юридическом комитете Сената. Представитель Министерства юстиции, которое возглавляет Барр, не ответила на просьбу о комментарии.

Ранее в этом месяце Барр опубликовал отредактированную версию доклада Мюллера по итогам 22-месячного расследования российского вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году.

Напомним, 18 апреля, Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки опубликовало доклад специального прокурора Роберта Мюллера об итогах расследования вмешательство РФ в президентские выборы в США в 2016 году.

Из доклада следует, что российское правительство пыталось вмешаться в американские выборы. Однако благодаря расследованию Мюллера теперь известно, что русские не сотрудничали с президентом Трампом или кампанией Трампа,

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