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Мюллер недоволен изложением ключевых моментов его доклада, - WP

Новости » Политика    01.05.2019 - 06:03
Мюллер недоволен изложением ключевых моментов его доклада, - WP
Фото: Роберт Мюллер (The White House)

Мюллер требовал, чтобы генпрокурор опубликовал аннотации к обеим частям доклада

Специальный прокурор США Роберт Мюллер недоволен тем, как генеральный прокурор Уильям Барр изложил ключевые моменты доклада по результатам расследования российского вмешательства в американские выборы в 2016 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

В своем письме к генпрокурору, которое WP получило в распоряжение, Мюллер написал, что Барр в своем основном выводе "не смог в полной мере отразить контекст, природу и содержание" расследование.

"Сейчас общественность недоумевает по поводу важнейших аспектов нашего расследования. Это грозит подорвать главную цель, ради которой министерство назначило спецпредставителя: обеспечить полное доверие общественности к результатам расследования", - написал Мюллер.

Однако, Мюллер отметил, что не считает выводы генпрокурора неточными или вводящими в заблуждение.

Кроме того, в письме спецпрокурор потребовал, чтобы Барр опубликовал аннотации к обеим частям его расследования.

Напомним, ранее сообщалось, что генеральный прокурор США Уильям Барр выступил против дачи показаний Юридическому комитету Палаты представителей на закрытом заседании, посвященном фрагментам, изъятым из обнародованной версии доклада по итогам "российского расследования" Мюллера.

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