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Главу Белорусской федерации футбола выслали из Чехии

Автор: Артем Горовенко

Власти Чехии выслали главу Белорусской федерации футбола Владимира Базанова, который накануне был задержан вместе с женой. Игру женских сборных, на которую он приехал, отменили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на zerkalo.io.

Как сообщила представитель чешской полиции Павла Йироушкова, они нарушили карантинные меры.

"Проверка по месту жительства выявила, что они нарушили требования, установленные Министерством здравоохранения в связи с условиями въезда в Чехию. Эти лица получили приказ о выезде до 1 декабря 2021 года. Они были отпущены на свободу и должны были покинуть вчера Шенгенскую зону", - отметила она.

Также сообщается, что Базанов прибыл в Чехию на матч женских сборных, из-за скандала с ним игру отменили.

Напомним, ранее сообщалось о задержании Базанова в Чехии. Местные СМИ предполагали, что близкий к режиму Александра Лукашенко чиновник приехал без соответствующего разрешения.

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