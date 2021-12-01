Главу Білоруської федерації футболу вислали з Чехії

Влада Чехії вислала главу Білоруської федерації футболу Володимира Базанова, який напередодні був затриманий разом з дружиною. Гру жіночих збірних, на яку він приїхав, скасували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на zerkalo.io .

Як повідомила представник чеської поліції Павла Йіроушкова, вони порушили карантинні заходи.

"Перевірка за місцем проживання виявила, що вони порушили вимоги, встановлені Міністерством охорони здоров'я у зв'язку з умовами в'їзду до Чехії. Ці особи отримали наказ про виїзд до 1 грудня 2021 року. Вони були відпущені на свободу і мали залишити вчора Шенгенську зону", - зазначила вона.

Також повідомляється, що Базанов прибув до Чехії на матч жіночих збірних, через скандал з ним гру скасували.