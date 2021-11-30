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В Чехии задержали президента Белорусской федерации футбола

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Прага, Вторник 30 ноября 2021 17:59
В Чехии задержали президента Белорусской федерации футбола Фото: президент Белорусской федерации футбола Владимир Базанов (abff.by)
Автор: Юлия Бойко

Полиция Чехии задержала президента Белорусской федерации футбола Владимира Базанова. Чешские органы полагают, что он попал в страну, не имея разрешения на въезд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный портал Denik N.

Сообщается, что Базанова задержала полиция Моравско-Силезского края. Предполагается, что он приехал на матч футбольных сборных Чехии и Беларуси без разрешения на въезд.

По данным Denik N, близкого к режиму Александра Лукашенко доставили вместе с женой в один из полицейских участков. Пресс-секретарь Моравско-Силезской полиции сказала, что двоих граждан Беларуси подозревают в нарушении карантинных мер. Они были задержаны в рамках плановой проверки по месту пребывания.

"Мы также изучаем законность их пребывания на нашей территории в соответствии с законом о проживании иностранцев", - отметила представитель ведомства.

Базанов был избран главой Белорусской федерации футбола в марте 2019 года, выборы проходили на безальтернативной основе. В ноябре 2020 года был внесен в санкционные списки Литвы, Латвии и Эстонии. Ранее был главой правления футбольного клуба "Динамо Брест", работал в администрации Лукашенко.

Напомним, еще в сентябре сообщалось, что Европейский союз может усложнить выдачу виз представителям режима Лукашенко.

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