Главред WikiLeaks сообщил о состоянии Ассанжа в тюрьме

Главный редактор сайта WikiLeaks Кристин Храфнссон вместе с актрисой Памелой Андерсон посетили сооснователя проекта Джулиана Ассанжа, который в настоящее время находится в британской тюрьме. Об этом пишет The Guardian.

Храфнссон заявил, что Ассанж потерял в весе, однако "его дух силен, и это самое важное".

"Это не правосудие. Это мерзость. Кто-то сказал, что вы можете судить о цивилизованности общества, посещая его тюрьмы… Это должно закончиться, будет борьба", - заключил Храфнссон.

Напомним, Вестминстерский магистратский суд запросил документы из США по экстрадиции основателя WikiLeaks.

Судья назначил следующее слушание на 30 мая и постановил, что расширенное заседание пройдет 12 июня. Он добавил, что к июню Ассанж должен получить все документы из США. Судья также заявил основателю WikiLeaks, что может согласиться на его экстрадицию в Соединенные Штаты.

11 апреля в Лондоне задержали Ассанжа - посол Эквадора пригласил британскую полицию в посольство, где его задержали с применением силы. В свою очередь власти Эквадора отменили решение о выдаче основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу гражданства страны.

1 мая основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа приговорили почти к году тюрьмы за нарушение условий выхода под залог. Основатель Wikileaks после выхода под залог в 2012 году в течение семи лет скрывался в посольстве Эквадора в Британии, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где его обвинили в изнасиловании.