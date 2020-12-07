ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Главой Закарпатского облсовета избрали действующего руководителя ОГА

Автор: Дмитрий Левицкий

Депутаты Закарпатского областного совета на первом пленарном заседании первой сессии избрали главу. Главой облсовета избрали действующего руководителя Закарпатской областной государственной администрации Алексея Петрова.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает местное издание mukachevo.net.

За пост руководителя областного совета соревновались Петров и Виктор Русин. По подсчетам тайного голосования, Петров получил 37 голосов, а Русина поддержали всего 17 депутатов.

Отметим, что Петров является действующим руководитель Закарпатской области. В конце ноября Кабинет министров согласовал увольнение Петрова с поста руководителя ОГА, но президент Владимир Зеленский до сих пор не издал соответствующий приказ.

Напомним, увольнение Петрова с должности главы Закарпатской ОГА было согласовано на заседании правительства 25 ноября.

Как писало РБК-Украина, сегодняшнее заседание Закарпатского облсовета началось со скандала. Депутаты Партии венгров Украины отказались голосовать и покинули заседание областного совета.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины облсоветЗакарпатская область