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Партия венгров покинула заседание Закарпатского облсовета

Ужгород, Понедельник 07 декабря 2020 14:21
Партия венгров покинула заседание Закарпатского облсовета
Фото: Закарпатский областной совет (wikimedia.org by Сергей Кубик)
Автор: РБК-Украина

Представители Партии венгров Украины на первой сессии Закарпатского областного совета устроили протест. Их фракция в полном составе покинула зал заседаний.

Об этом пишет местное издание mukachevo.net.

Сообщается, что сегодня началось первое пленарное заседание первой сессии Закарпатского областного совета VIII созыва. Перед голосованием за избрание нового главы облсовета представитель фракции КМКС заявил, что венгры не будут голосовать в знак протеста против политических преследований.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины провела обыски в фондах венгерских национальных меньшинств. Предполагается, что они могли агитировать за создание венгерской автономии в Закарпатской области.

Министерство иностранных дел Венгрии вызвало посла Украины и заявило о недопустимости обысков у лидеров венгерского нацменьшинства. Кроме того, Будапешт обратился в ОБСЕ с просьбой направить мониторинговую миссию в Закарпатскую область.

Позже министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Киев якобы запретил миссии ОБСЕ контактировать с представителями венгерской общины.

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Новости Украины Политика ВенгрияоблсоветЗакарпатская область

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