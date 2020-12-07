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Головою Закарпатської облради обрали чинного керівника ОДА

Автор: Дмитро Левицький

Депутати Закарпатської обласної ради на першому пленарному засіданні першої сесії обрали голову. Головою облради обрали чинного керівника Закарпатської обласної державної адміністрації Олексія Петрова.

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Про це повідомляє місцеве видання mukachevo.net.

За посаду керівника обласної ради змагалися Петров та Віктор Русин. За підрахунками таємного голосування, Петров отримав 37 голосів, а Русина підтримали всього 17 депутатів.

Зазначимо, що Петров є чинним керівник Закарпатської області. Наприкінці листопада Кабінет міністрів погодив звільнення Петрова з посади очільника ОДА, але президент Володимир Зеленський досі не видав відповідний наказ.

Нагадаємо, звільнення Петрова з посади голови Закарпатської ОДА було погоджене на засіданні уряду 25 листопада.

Як писало РБК-Україна, сьогоднішнє засідання Закарпатської облради почалося зі скандалу. Депутати Партії угорців України відмовилися голосувати та покинули засідання обласної ради.

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