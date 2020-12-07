Головою Закарпатської облради обрали чинного керівника ОДА

Депутати Закарпатської обласної ради на першому пленарному засіданні першої сесії обрали голову. Головою облради обрали чинного керівника Закарпатської обласної державної адміністрації Олексія Петрова.

Про це повідомляє місцеве видання mukachevo.net.

За посаду керівника обласної ради змагалися Петров та Віктор Русин. За підрахунками таємного голосування, Петров отримав 37 голосів, а Русина підтримали всього 17 депутатів.

Зазначимо, що Петров є чинним керівник Закарпатської області. Наприкінці листопада Кабінет міністрів погодив звільнення Петрова з посади очільника ОДА, але президент Володимир Зеленський досі не видав відповідний наказ.

Нагадаємо, звільнення Петрова з посади голови Закарпатської ОДА було погоджене на засіданні уряду 25 листопада.

Як писало РБК-Україна, сьогоднішнє засідання Закарпатської облради почалося зі скандалу. Депутати Партії угорців України відмовилися голосувати та покинули засідання обласної ради.