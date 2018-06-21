Главой Донецкой ОВГА утвердили генерала СБУ Куця, - Жебривский

Кабмин утвердил генерала СБУ Куця главой Донецкой ОВГА

Бывший глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что Кабинет Министров Украины утвердил генерала СБУ Александра Куця главой Донецкой ОВГА. Об этом Павел Жебривский сообщил в эфире "5 канала".

"Тут секрета уже нет. Сегодня Кабмин утвердил генерала СБУ Александра Куця на должность (председателя Донецкой ОВГА, - ред.). Думаю, что в ближайшее время президент рассмотрит кандидатуру и издаст указ. И тогда будет представлять его в Донецкой области", - сказал он.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко назначил аудитором Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Павла Жебривского.

Ранее 13 июня Порошенко подписал указ об увольнении Павла Жебривского с должности председателя Донецкой областной государственной администрации (ОГА).

Отметим, в августе 2017 года Александр Куць назначен начальником Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях.

До этого Куць занимал должность начальника Главного управления СБУ в Донецкой области. На сайте президента в публикации от 5 августа 2017 года говорится, что он прошел люстрационную проверку.