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Главой Донецкой ОВГА утвердили генерала СБУ Куця, - Жебривский

НовостиПолитика    21.06.2018 - 00:43
Фото: Фото: Александр Куць (скриншот youtube.com Мариупольское ТВ)
Фото: Фото: Александр Куць (скриншот youtube.com Мариупольское ТВ)

Кабмин утвердил генерала СБУ Куця главой Донецкой ОВГА

Бывший глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что Кабинет Министров Украины утвердил генерала СБУ Александра Куця главой Донецкой ОВГА. Об этом Павел Жебривский сообщил в эфире "5 канала".

"Тут секрета уже нет. Сегодня Кабмин утвердил генерала СБУ Александра Куця на должность (председателя Донецкой ОВГА, - ред.). Думаю, что в ближайшее время президент рассмотрит кандидатуру и издаст указ. И тогда будет представлять его в Донецкой области", - сказал он.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко назначил аудитором Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Павла Жебривского.

Ранее 13 июня Порошенко подписал указ об увольнении Павла Жебривского с должности председателя Донецкой областной государственной администрации (ОГА).

Отметим, в августе 2017 года Александр Куць назначен начальником Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях.

До этого Куць занимал должность начальника Главного управления СБУ в Донецкой области. На сайте президента в публикации от 5 августа 2017 года говорится, что он прошел люстрационную проверку.

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Теги публикации: Павел Жебривский, Донецкая область, ВГА  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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