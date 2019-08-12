ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Тренер ПСЖ Тухель подтвердил переговоры о продаже Неймара

Новости » Спорт    12.08.2019 - 11:41
Тренер ПСЖ Тухель подтвердил переговоры о продаже Неймара
Фото: Томас Тухель (psg.fr)

Бразилец все же может покинуть французский клуб

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Томас Тухель заявил, что французский клуб ведет переговоры о продаже бразильского форварда Неймара. Слова немца цитирует Marca.

"Переговоры между ПСЖ, Неймаром и другим клубом ведутся, однако я не могу сказать больше. Мне нравится этот футболист. Я хочу, чтобы Неймар остался в команде, играл вместе с Мбаппе и остальными. Я не смогу спать, если он уйдет. Но мы должны быть реалистами и находить решения, как играть без него", - сказал Тухель.

По информации ряда СМИ, главными претендентами на приобретение Неймара являются "Реал", "Ювентус" и "Барселона".

Неймар летом 2017 года покинул "Барселону" и перешел в ПСЖ за 222 млн евро, став самым дорогим футболистом в истории. Ранее сообщалось, что он готов на понижение зарплаты ради возвращения в состав каталонцев.

Неймар пропустит предсезонную подготовку ПСЖ ПСЖ отклонил предложение "Барселоны" по трансферу Неймара
Новости Украины ПСЖпереговорыНеймартренер
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь