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Головний тренер ПСЖ назвав умову відходу Неймара

Новини » Спорт    19.08.2019 - 11:51
Головний тренер ПСЖ назвав умову відходу Неймара
Фото: Неймар (facebook.com/PSG)

Клуб не може продати бразильця, не знайшовши йому заміну

Головний тренер французького "Парі Сен-Жермен" Томас Тухель прокоментував можливе відхід з команди бразильського форварда Неймара. Слова фахівця передає інтернет-видання Goal.com.

За даними ЗМІ, Неймар до кінця літнього трансферного вікна може перейти до каталонської "Барселони" або мадридський "Реал". Трансферне вікно буде відкрито ще більш ніж 10 днів.

"Він не покине клуб, поки у нас не буде заміни. Це виключено. Якщо ми збережемо Неймара, у нас буде гравець, який допоможе нам перемагати", - сказав Тухель.

Напередодні ПСЖ зазнав поразки від "Ренна" (1:2) у другому турі чемпіонату Франції. Наставник зазначив, що Неймар пропустив цей матч через те, що він ще не тренувався загальній групі й існує ризик рецидиву травми, отриманої в збірній Бразилії.

Неймар влітку 2017 року залишив "Барселону" і перейшов в ПСЖ за 222 млн євро, ставши найдорожчим футболістом в історії. Раніше повідомлялось, що він готовий на зниження зарплати заради повернення до складу каталонців.

Контракт форварда з французьким клубом дійсний до 30 червня 2022 року.

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