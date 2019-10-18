Главный раввин Украины просит расследовать провокацию с чучелом Коломойского

Фото: Моше Реувен Асман (УНИАН)

Асман просит привлечь к ответственности причастных к данному инциденту

Главный раввин Украины Моше Реувен Асман просит правоохранительные органы найти и привлечь к ответственности причастных к инциденту с чучелом олигарха Игоря Коломойского возле Центральной синагоги Бродского в Киеве. Об этом он сообщил в своем Facebook.

В частности, Асман назвал этот случай "крайне опасным инцидентом". Речь идет о том, что на этой неделе молодые люди в камуфляжной форме бросили на ступени синагоги чучело с фотографией Коломойского, залитое красной краской.

"При этом, молодчики бесцеремонно и вызывающе сопровождали свои действия характерными нацистскими приветствиями. Данные действия четко подтверждаются видеозаписями с камер наблюдения, расположенными вокруг синагоги. На сегодняшний день по этому факту в полиции было открыто уголовное дело", - отметил раввин.

"Ще один тривожний акт антисемітизму. Цього разу на сходах головної синагоги Києва. Сподіваємось, що правоохоронні органи заарештують винних. #Україні доведеться прикладати більше зусиль для боротьби з антисемітизмом, якщо ні, то насильство пошириться від опудал до живих людей." pic.twitter.com/xTS5tADYqw — Посольство Ізраїлю (@IsraelinUkraine) October 17, 2019

Он также подчеркнул, что еврейская община находится в постоянном контакте с международными организациями, которые мониторят проявления антисемитизма по всему миру.

"Я обращаюсь в правоохранительные органы с требованием как можно скорее найти и привлечь к ответственности участников и заказчиков данной антисемитской провокации", - добавил раввин.

На этой неделе в самом центре Киева произошел крайне опасный инцидент во время проведения радостного праздника Суккот. Группа молодых людей в одежде камуфляжной расцветки и в балаклавах бросила на ступени Центральной синагоги Бродского залитое красной краской чучело с фотографией бизнесмена Игоря Коломойского, имитируя, тем самым его убийство. При этом, молодчики бесцеремонно и вызывающе сопровождали свои действия характерными нацистскими приветствиями. Данные действия четко подтверждаются видеозаписями с камер наблюдения, расположенными вокруг синагоги. На сегодняшний день по этому факту в полиции было открыто уголовное дела. Достойна высшей похвалы успешная работа СБУ и Нацполиции, которые быстро вышли на след и арестовали киевлянина, подозреваемого в осквернении памятников жертвам Холокоста в Николаевской области. Вместе с тем, до сих пор не расследованы акты вандализма на еврейских кладбищах, а также инцидент со слежкой и установкой подслушивающих устройств в помещении нашей синагоги. Не названы и не наказаны государственные служащие, которые санкционировали и установили "прослушку" в доме молитвы. Мы находимся в постоянном контакте с международными организациями, которые ведут мониторинг проявлений антисемитизма по всему миру. Я обращаюсь в правоохранительные органы с требованием как можно скорее найти и привлечь к ответственности участников и заказчиков данной антисемитской провокации. Опубліковано Chief rabbi of Ukraine - Головним Рабиним України Пʼятниця, 18 жовтня 2019 р.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаевской области осквернили памятник жертвам Холокоста.

Отметим, летом ПАСЕ приняла поданные Украиной документы по борьбе с антисемитизмом.