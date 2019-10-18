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Головний рабин України просить розслідувати провокацію з опудалом Коломойського

Новини » Суспільство    18.10.2019 - 13:37
Головний рабин України просить розслідувати провокацію з опудалом Коломойського
Фото: Моше Реувен Асман (УНІАН)

Асман просить притягнути до відповідальності причетних до даного інциденту

Головний рабин України Моше Реувен Асман просить правоохоронні органи знайти і притягнути до відповідальності причетних до інциденту з опудалом олігарха Ігоря Коломойського біля Центральної синагоги Бродського у Києві. Про це він повідомив у своєму Facebook.

Зокрема, Асман назвав цей випадок "вкрай небезпечним інцидентом". Мова йде про те, що на цьому тижні молоді люди у камуфляжній формі кинули на сходи синагоги опудало з фотографією Коломойського, залите червоною фарбою.

"При цьому, молодики безцеремонно і зухвало супроводжували свої дії характерними нацистськими привітаннями. Дані дії чітко підтверджуються відео з камер спостереження, розташованими навколо синагоги. На сьогоднішній день за цим фактом у поліції було відкрито кримінальну справу", - зазначив рабин.

Він також підкреслив, що єврейська громада знаходиться в постійному контакті з міжнародними організаціями, які моніторять прояви антисемітизму по всьому світу.

"Я звертаюся до правоохоронних органів з вимогою якомога швидше знайти і притягти до відповідальності учасників і замовників даної антисемітській провокації", - додав рабин.

На этой неделе в самом центре Киева произошел крайне опасный инцидент во время проведения радостного праздника Суккот. Группа молодых людей в одежде камуфляжной расцветки и в балаклавах бросила на ступени Центральной синагоги Бродского залитое красной краской чучело с фотографией бизнесмена Игоря Коломойского, имитируя, тем самым его убийство. При этом, молодчики бесцеремонно и вызывающе сопровождали свои действия характерными нацистскими приветствиями. Данные действия четко подтверждаются видеозаписями с камер наблюдения, расположенными вокруг синагоги. На сегодняшний день по этому факту в полиции было открыто уголовное дела. Достойна высшей похвалы успешная работа СБУ и Нацполиции, которые быстро вышли на след и арестовали киевлянина, подозреваемого в осквернении памятников жертвам Холокоста в Николаевской области. Вместе с тем, до сих пор не расследованы акты вандализма на еврейских кладбищах, а также инцидент со слежкой и установкой подслушивающих устройств в помещении нашей синагоги. Не названы и не наказаны государственные служащие, которые санкционировали и установили "прослушку" в доме молитвы. Мы находимся в постоянном контакте с международными организациями, которые ведут мониторинг проявлений антисемитизма по всему миру. Я обращаюсь в правоохранительные органы с требованием как можно скорее найти и привлечь к ответственности участников и заказчиков данной антисемитской провокации.

Опубліковано Chief rabbi of Ukraine - Головним Рабиним України Пʼятниця, 18 жовтня 2019 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Миколаївській області осквернили пам'ятник жертвам Голокосту.

Зазначимо, влітку ПАРЄ прийняла подані Україною документи по боротьбі з антисемітизмом.

Арахамія назвав кількість людей Коломойского в "Слузі народу"
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