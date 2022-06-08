Главный раввин Москвы отказался поддержать войну в Украине: что с ним сейчас

По ее словам, Пинхаса Гольдшмидта просили публично поддержать войну в Украине, но он отказался. Он предпочел работать в изгнании. После этого он уехал в Венгрию, где помогал украинским беженцам, а затем отправился в Израиль.

Раввин Гольдшмидт на текущий момент находится в Израиле. По официальной версии он ухаживает за своим больным отцом. У него нет планов возвращаться в Москву.

Гольдшмидт занимает должность главного раввина России более 30 лет. И будет занимать эту должность ближайшие 7 лет. Дело в том, что несмотря на отсутствие Гольдшмидта в Москве, собрание еврейских общин в российской столице проголосовало за его переизбрание на должность главного раввина Москвы.