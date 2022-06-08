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Главный раввин Москвы отказался поддержать войну в Украине: что с ним сейчас

Новина українською →
Россия, Среда 08 июня 2022 11:53
Главный раввин Москвы отказался поддержать войну в Украине: что с ним сейчас Фото: Пинхас Гольдшмидт (twitter.com/avitalrachel)
Автор: Наталия Гурковская

Пинхас Гольдшмидт, главный раввин Москвы, был вынужден уехать из России из-за отказа поддержать так называемую "спецоперацию" в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление в Twitter его невестки.

По ее словам, Пинхаса Гольдшмидта просили публично поддержать войну в Украине, но он отказался. Он предпочел работать в изгнании. После этого он уехал в Венгрию, где помогал украинским беженцам, а затем отправился в Израиль.

Раввин Гольдшмидт на текущий момент находится в Израиле. По официальной версии он ухаживает за своим больным отцом. У него нет планов возвращаться в Москву.

Гольдшмидт занимает должность главного раввина России более 30 лет. И будет занимать эту должность ближайшие 7 лет. Дело в том, что несмотря на отсутствие Гольдшмидта в Москве, собрание еврейских общин в российской столице проголосовало за его переизбрание на должность главного раввина Москвы.

Отметим, в свою очередь, глава московской церкви патриарх Кирилл поддержал "военную спецоперацию" в Украине. Он даже мог попасть под санкции 6-го пакета ЕС против России, но Венгрия потребовала, чтобы он был исключен из списка 6 пакета санкций ЕС против России. В финальном документе патриарха Кирилла нет в списке лиц, попавших под санкции.

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