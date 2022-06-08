Головний рабин Москви відмовився підтримати війну в Україні: що з ним зараз

Пінхас Гольдшмідт, головний рабин Москви, був змушений виїхати з Росії через відмову підтримати так звану "спецоперацію" в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву на Twitter його невістки.

З її слів, Пінхаса Гольдшмідта просили публічно підтримати війну в Україні, але він відмовився. Він вважав за краще працювати у вигнанні. Після цього він поїхав до Угорщини, де допомагав українським біженцям, а потім вирушив до Ізраїлю.

Рабин Гольдшмідт на даний момент знаходиться в Ізраїлі. За офіційною версією він доглядає свого хворого батька. Він не має планів повертатися до Москви.

Гольдшмідт обіймає посаду головного рабина Росії понад 30 років. І обійматиме цю посаду найближчі 7 років. Річ у тому, що, попри відсутність Гольдшмідта в Москві, збори єврейських громад у російській столиці проголосували за його переобрання на посаду головного рабина Москви.