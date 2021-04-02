Главный инфекционист США считает, что его стране не нужна вакцина AstraZeneca

По его словам, этот вопрос еще находится в подвешенном состоянии, поскольку по нему нет единого мнения.

"У меня есть общее ощущение, что, учитывая те контрактные отношения, которые у нас есть с рядом компаний, мы имеем достаточно вакцин, чтобы покрыть все наши нужды", - подчеркнул Фаучи.

Ранее в Минздраве Германии назвали ударом ситуацию с вакциной AstraZeneca.

В марте после ряда случаев смертей после вакцинации, а также данных о риске образования тромбов у пациентов после использования препарата AstraZeneca, некоторые страны приостановили использование данного препарата.

Однако позднее европейский лекарственный регулятор подтвердил безопасность данного препарата.