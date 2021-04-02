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Головний інфекціоніст США вважає, що його країні не потрібна вакцина AstraZeneca

Автор: Артур Родивилов

Головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі вважає, що у Вашингтона є досить доз вакцин, щоб не застосовувати препарат британсько-шведської компанії AstraZeneca. Вакцина досі не зареєстрована в США.

Про це повідомляє Reuters.

За його словами, це питання ще перебуває в підвішеному стані, оскільки по ньому немає єдиної думки.

"У мене є загальне відчуття, що, враховуючи ті контрактні відносини, які у нас є з низкою компаній, ми маємо достатньо вакцин, щоб покрити всі наші потреби", - підкреслив Фаучі.

Раніше в МОЗ Німеччини назвало ударом ситуацію з вакциною AstraZeneca.

У березні після низки випадків смертей після вакцинації, а також даних про ризик утворення тромбів у пацієнтів після використання препарату AstraZeneca, деякі країни призупинили використання даного препарату.

Проте пізніше європейський лікарський регулятор підтвердив безпеку цього препарату.

Нагадаємо, раніше міністри охорони здоров'я федеральних земель Німеччини розпорядилася дозволити використання вакцини від коронавірусу компанії AstraZeneca тільки для громадян старше 60 років. Це розпорядження набрало чинності 31 березня.

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