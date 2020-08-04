Трамп хочет получить вакцину от коронавируса к выборам президента США

Фото: Дональд Трамп (flickr.by Gage Skidmore)

Он может надавить на разработчиков вакцин

Разработчики вакцины от коронавируса считают, что в процес в ближайшее время вмешается политика. Президент США Дональд Трамп хочет получить вакцину до выборов 3 ноября.

Об этом пишет The New York Times.

Издание отмечает, что весной Министерство здравоохранения и социальных служб США планировало организовать широкий доступ к вакцине уже в октябре этого года.

"Сроки дедлайна особенно хорошо пересекаются со стремлением президента Трампа обуздать вирус перед выборами в ноябре", - пишет газета.

Однако сроки перенесли на конец этого года. Газета пишет, что Трамп все таки надавит на Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), игнорируя недостаточные данные по вакцине, и попробует дать по крайней мере ограниченное разрешение на выпуск вакцины до президентских выборов 3 ноября.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США выпустят 500 млн доз вакцин и американскую вакцину будут поставлять в другие страны.

Также сообщалось, что в США начинается самое массовое испытание вакцины от коронавируса.



