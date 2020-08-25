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Головний інфекціоніст США закликав не квапитися з вакциною проти COVID-19

США, Вівторок 25 серпня 2020 07:00
Головний інфекціоніст США закликав не квапитися з вакциною проти COVID-19
Фото: вакцина (freepik)
Автор: РБК-Україна

Трамп заявляв, що хоче отримати вакцину до виборів 3 листопада

Директор Національного інституту США з вивчення алергійних та інфекційних захворювань Ентоні Фаучі вважає небезпечним поспіх з випуском вакцини від COVID-19. Президент США Дональд Трамп заявляв, що хоче отримати вакцину до виборів 3 листопада.

Про це повідомляє Голос Америки.

На думку експерта, використання вакцини проти COVID-19 в екстрених випадках, доки буде доведено її ефективність - погана ідея.

Небезпека такого поспіху, вважає Фаучі, полягає в тому, що передчасний випуск на ринок однієї вакцини "погіршить, а то й унеможливить залучення людей до тестування інших (вакцин - ред.)".

Зазначається, що вчені та експерти в галузі охорони здоров'я висловили стурбованість, що Дональд Трамп може чинити тиск на Управління санітарному нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA), вимагаючи надати вакцину до листопада, аби підвищити свої шанси на переобрання.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я і соціальних служб США спільно з Міністерством оборони оголосили про угоду, підписану з компанією Moderna про виробництво й поставку 100 млн доз вакцини проти COVID-19.

Раніше президент США Дональд Трамп хоче отримати вакцину до виборів 3 листопада.

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