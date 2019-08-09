Джонсон назвал подготовку к Brexit без соглашения главным приоритетом Британии

Фото: Борис Джонсон (flickr.com/nato)

Джонсон припускает, что сделки с Евросоюзом может не быть

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон направил всем государственным чиновникам письом о подготовке к выходу из Европейского союза (Brexit) без каких-либо сделок. Об этом сообщает РБК-Украина со сссылкой на Reuters.

Сообщается, что Джонсон допускает, что сделки с Евросоюзом может не быть, поэтому он сделал главным приоритетом "жесткий Brexit".

"Вот почему подготовка к срочному и быстрому решению о возможности выхода без сделки будет моим главным приоритетом и для государственной службы тоже", - говорится в сообщении.

Ранее в правительстве Британии заявили, что Европейский союз должен дать своему главному переговорщику мандат на пересмотр соглашения о выходе страны из блока, а иначе произойдет жесткий Brexit.

Напомним, что Джонсон заявил, что Великобритания не только выйдет из состава Евросоюза до 31 октября, но и заключит более выгодное соглашение по Brexit с Евросоюзом.

Как сообщало РБК-Украина, глава политики здравохранения Лейбористской партии Джон Эшворт заявил, что британский парламент намерен в сентябре заблокировать выход Британии из Евросоюза (Brexit) без какого-либо соглашения.