Британский парламент хочет заблокировать жесткий Brexit

Фото: Джон Эшворт (PoliticsHome.com)

Решение об условии выхода из ЕС парламент Британии должен принять в сентябре

Глава политики здравоохранения Лейбористской партии Джон Эшворт заявил, что британский парламент намерен в сентябре заблокировать выход Британии из Европейского союза (Brexit) без какого-либо соглашения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам Ешворта, для завершения процесса Brexit без какого-либо соглашения правительству необходимо выдвинуть на рассмотрение парламента соответствующий законопроект.

"Правительству придется выдвинуть соответствующий законопроект, чтобы подготовиться к Brexit без соглашений, которого они хотят", - пояснил он.

Как отметил представитель лейбористов, возможный законопроект, парламент сможет рассмотреть в сентябре и использует все возможности для того, чтобы заблокировать процесс.

"Когда в сентябре парламент вернется, у нас появится возможность остановить сделку. Мы будем использовать все доступные нам в парламенте средства... мы будем работать, чтобы не прекращать ни одной сделки", - отметил Эшворт.

Напомним, ранее советник британского премьера Доминик Каммингс заявил, что парламент Британии не сможет воспрепятствовать выходу страны из Европейского союза без всякого соглашения до 31 октября. По словам Каммингса, процесс Brexit не сможет остановить даже вотум недоверия.

Добавим, в конце июля стало известно, что для подготовки жителей Британии к жесткому Brexit британский премьер Борис Джонсон запустил крупнейшую правительственную кампанию со времен Второй мировой войны.