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Главнокомандующий ВСУ назвал причину уменьшения количества обстрелов на Донбассе

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Воскресенье 26 сентября 2021 15:28
Главнокомандующий ВСУ назвал причину уменьшения количества обстрелов на Донбассе Фото: в Донбассе уменьшилось количество обстрелов (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Инна Собора

Боевики уменьшили количество обстрелов на Донбассе. Причиной стало завершение российско-белорусских учений "Запад".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главнокомандующего ВСУ Богдана Залужного в интервью "Радио Свобода".

Он подчеркнул, что сейчас фиксируется уменьшение количества обстрелов.

"Если оно (количество, - ред.) было где-то у нас 15, 16, 17, 18 в сутки, то на сегодня это 4-5 нарушений режима прекращения огня. С чем это связано? Это связано прежде всего с тем, что завершились стратегические учения, которые проводила Российская Федерация – "Запад-2021". Соответственно было движение и вдоль государственных границ", - пояснил Залужный.

По его словам, ВСУ выполняют "все, что им необходимо, для того, чтобы противник стрелял меньше или вообще не стрелял".

Напомним, за минувшие сутки украинская сторона зафиксировала четыре нарушения режима прекращения огня.

Однако сегодня на Донбассе сохраняется режим "тишины".

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