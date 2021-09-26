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Боевики четыре раза нарушили режим "тишины" на Донбассе, ранен военный

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Донбасс, Воскресенье 26 сентября 2021 08:04
Боевики четыре раза нарушили режим "тишины" на Донбассе, ранен военный Фото: боевики обстреливали позиции ООС из запрещенного оружия (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Артур Родивилов

За сутки, 25 сентября, российские наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня. Один военный ВСУ получил ранение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

Интенсивность боевых действий на линии соприкосновения, по сравнению с предыдущими сутками, снизилась.

В направлении Верхнеторецкого противник вел огонь из запрещенных минометов калибра 120 мм и артиллерийских систем калибра 122 мм.

Вблизи Марьинки российские наемники совершили прицельный обстрел украинских позиций из стрелкового оружия.

В районе Лебединского оккупанты применили запрещенные минометы калибра 82 мм, стрелковое оружие, а также ручные и станковые противотанковые гранатометы.

В сторону Водяного враг вел обстрелы со станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Вследствие вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воин находится в лечебном учреждении, состояние его здоровья – удовлетворительное.

Военнослужащие Объединенных сил открывали огонь, применяя разрешенное минскими договоренностями вооружения.

Напомним, что боевики на Донбассе устраивают учения и стреляют из танков. Эту информацию подтвердили в ОБСЕ.

Ранее сообщалось, что боевики используют беспилотники против наших бойцов. Они скидывают осколочные гранаты на украинские позиции на Донбассе.

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