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На Донбассе после вчерашних обстрелов сохраняется режим "тишины"

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Донбасс, Воскресенье 26 сентября 2021 11:52
На Донбассе после вчерашних обстрелов сохраняется режим "тишины" Фото: на Донбассе сегодня нет обстрелов (Andrew Burton/Getty Images)
Автор: Илона Свиридова

После вчерашних обстрелов на Донбассе в первой половине дня 26 сентября сохраняется режим "тишины". Новых нарушений со стороны противника не зафиксировано.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

"В течение текущих суток, 26 сентября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано. Криминогенная ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оценивается как стабильная", - говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки украинская сторона зафиксировала четыре нарушения режима прекращения огня.

Кроме того, в ходе одного из обстрелов получил огнестрельное ранение украинский военнослужащий. Он находится в лечебном учреждении, состояние его здоровья - удовлетворительное.

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Донбасс Режим прекращения огня
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