Головнокомандувач ЗСУ назвав причину зменшення кількості обстрілів на Донбасі
Бойовики зменшили кількість обстрілів на Донбасі. Причиною стало завершення російсько-білоруських навчань "Запад".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головнокомандувача ЗСУ Богдана Залужного в інтерв'ю "Радіо Свобода".
Він наголосив, що зараз фіксується зменшення кількості обстрілів.
"Якщо вона була десь у нас 15, 16, 17, 18 за добу, то на сьогодні це 4-5 порушень режиму припинення вогню. З чим це пов’язано? Це пов’язано перш за все з тим, що завершилися стратегічні навчання, які проводила Російська Федерація – "Запад-2021". Відповідно був рух і вздовж державних кордонів", - пояснив Залужний.
За його словами, ЗСУ виконують "все, що їм необхідно, для того, щоб противник стріляв менше або взагалі не стріляв".
Нагадаємо, за минулу добу українська сторона зафіксувала чотири порушення режиму припинення вогню.
Однак сьогодні на Донбасі зберігається режим "тиші".