Головного інспектора Держпраці в Київській області затримано на хабарі

Особа вимагала і отримала неправомірну вигоду в розмірі 10 тисяч гривень

Силами військової прокуратури затримано в ході отримання неправомірної вигоди головного інспектора Держпраці в Київській області. Про це йдеться у повідомленні на сайті Військової прокуратури Центрального регіону України.

Як зазначається, посадовець впродовж червня-липня 2018 року вимагав та отримав від директора одного з ТОВ неправомірну вигоду в розмірі 10 тисяч гривень за зменшення штрафних санкцій зі 100 тисяч гривень до 3,7 тисяч гривень по виявленим порушенням за результатами перевірки.

Повідомляється також, що неправомірну вигоду було вилучено під час отримання. На даний час особі готується повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, клопотання до суду про обрання відносно підозрюваної запобіжного заходу у виді тримання під вартою та відсторонення від займаної посади.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Київській області поліцейські викрили на хабарі керівника відділу Державної служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.