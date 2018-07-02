В Киевской области разоблачили на взятке руководителя отдела госслужбы защиты потребителей

Суммы взяток колебались от 300 до 500 долларов

В Киевской области полицейские разоблачили на взятке руководителя отдела Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции.

Как сообщается, чиновник требовал от предпринимателей деньги за выдачу санитарных паспортов на право получения, хранения и применения пестицидов и минеральных удобрений. Как отмечается, суммы взяток колебались от 300 до 500 долларов.

Сообщается, что сегодня, 2 июля, полицейские задержали чиновника во время получения второй части взятки - 200 долларов.

В настоящее время фигурант задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Также проверяется информация о причастности других работников госслужбы области к служебным преступлениям.

Напомним, ранее сообщалось, что сотрудники Департамента защиты экономики Нацполиции и его территориальные управления в нескольких областях Украины в течение последних трех дней задержали всего 9 взяточников и предпринимателя за попытку подкупа военного.