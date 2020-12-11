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Главного инспектора Гоструда в Днепре обвиняют в подделке жалоб для проверок ФОПов

Днепр, Пятница 11 декабря 2020 13:52
Главного инспектора Гоструда в Днепре обвиняют в подделке жалоб для проверок ФОПов
Фото: трудовая книжка (РБК-Украхна)
Автор: РБК-Украина

Главного инспектора Государственной службы Украины по вопросам труда в Днепропетровской области Светлану Мельничук и депутата Новомосковского горсовета от "Слуги народа" Сергея Алексейченко обвиняют в придумывании жалоб от несуществующих людей для дальнейшего давления предпринимателей.

Об этом говорится в расследовании "Следствие инфо".

В сюжете показано видео, где видно, как чиновники пишут выдуманные жалобы от несуществующих людей. Видео датировано сентябрем 2020 года. По данным журналистов, встреча происходила на террасе дома Мельничук.

Журналисты отмечают, что подобными "доносами" Мельничук демонстрировала себя эффективной чиновницей. Кроме того, утверждается, что потом эти сфабрикованные документы становились поводом для дальнейшей проверки ФОПов.

В частности, на видео чиновники обсуждали жалобу на бизнес по продаже халяльного мяса. Как удалось выяснить журналистам, вскоре Мельничук действительно пришла с проверкой к такому ФОПу в Днепре. 10-дневная проверка выявила нарушения трудового законодательства, штраф составил сотни тысяч гривен.

На официальном сайте инспекции стало известно, что поводом для прихода инспекции стала жалоба от работника Петра Коваленко, от имени которого чиновники и писали несуществующую жалобу.

Сама Мельничук подобные обвинения в фальсификации жалоб отрицает.

Напомним, ранее Верховная рада приняла закон, который предусматривает финансовую помощь ФОПам в размере 8 тысяч гривен. За документ проголосовали 297 нардепов.

Как писало РБК-Украина, Кабинет министров подготовил порядок предоставления этих выплат на исполнение принятого Радой закона.

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