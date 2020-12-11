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Головного інспектора Держпраці у Дніпрі звинувачують у підробці скарг для перевірок ФОПів

Дніпро, П'ятниця 11 грудня 2020 13:52
Головного інспектора Держпраці у Дніпрі звинувачують у підробці скарг для перевірок ФОПів
Фото: трудова книжка (РБК-Украхна)
Автор: РБК-Україна

Головного інспектора Державної служба України з питань праці у Дніпропетровській області Світлану Мельничук та депутата Новомосковської місікради від "Слуги народу" Сергія Алєксєйченка звинувачують у вигадуванні скарг від неіснуючих людей задля подальшого тиску підприємців.

Про це йдеться в розслідування "Слідство інфо".

У сюжеті показано відео, де видно, як чиновники пишуть видумані скарги від неіснуючих людей. Відео датоване вереснем 2020 року. За даними журналістів, зустріч відбувалася на терасі дому Мельничук.

Журналісти зазначають, що подібними "доносами" Мельничук демонструвала себе ефективною чиновницею. Крім того, стверджується, що потім ці сфабриковані документи ставали приводом задля подальшої перевірки ФОПів.

Зокрема, на відео чиновники обговорювали скаргу на бізнес з продажу халяльного м'яса. Як вдалося з'ясувати журналістам, невдовзі Мельничук дійсно прийшла з перевіркою до такого ФОПа у Дніпрі. 10-денна перевірка виявила порушення трудового законодавства, штраф склав сотні тисяч гривень.

На офіційному сайті інспекції стало відомо, що приводом до приходу інспекції стала скарга від працівника Петра Коваленка, від імені якого чиновники й писали вигадану скаргу.

Сама Мельничук подібні звинувачення у фальсифікації скарг заперечує.

Нагадаємо, раніше Верховна рада схвалила закон, який передбачає фінансову допомогу ФОПам у розмірі 8 тисяч гривень. За документ проголосували 297 нардепів.

Як писало РБК-Україна, Кабінет міністрів підготував порядок надання цих виплат на виконання прийнятого Радою закону.

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