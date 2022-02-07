Главное не численность: эксперты высказались о планах Зеленского по ВСУ

Как считает директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь, дополнительно 100 тысяч военных - это ориентировочное количество, ведь численность ВСУ зависит от задач, которые они выполняют, и функционала, который закреплен за каждой структурной единицей.

"Сейчас, когда я оцениваю боеспособность любых Вооруженных сил, я на численность практически не смотрю. Главное - наличие высокоточного оружия, систем разведки, автоматизированных систем управления и интеграции этих трех компонентов. Не важно сколько в армии военнослужащих, если имеет несколько сотен ударных беспилотников оперативного уровня, АСУ и высокоточные средства поражения", - пояснил изданию эксперт.

В свою очередь военный аналитик Николай Белесков, отметил, что при увеличении армии на 100 тысяч возникают вопросы финансового обеспечения,

"Не говоря уже о том, что понадобится дополнительное вооружение, места постоянной дислокации и т. д.. Все упирается в готовность выделить средства", - отметил он.

По словам Белескова, потребность в дополнительных 100 тысячах есть.

"Учитывая протяженность нашей границы с Россией и Беларусью, мы на все эти направления не имеем достаточно сил. Но ведь вопрос не просто в том, что военных станет больше. Что это за 20 бригад? Какая у них будет структура, вооружение, задачи, место и в нашем способе ведения войны? Они должны дать возможность эффективно в случае необходимости воевать с россиянами ввиду того, что они и в дальнейшем будут обладать количественным преимуществом", - резюмировал он.

Подробнее о том, почему власть пошла на отказ от "срочки" и как это повлияет на обороноспособность страны - в материале РБК-Украина.