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В Раде объяснили необходимость реформы срочной армии

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Киев, Понедельник 07 февраля 2022 10:06
В Раде объяснили необходимость реформы срочной армии Фото: глава оборонного комитета Верховной рады Александр Завитневич (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислав Красинский, Анастасия Рокитна

В Раде заявили о необходимости полного реформирования срочной службы. В Стратегии военной безопасности четко прописаны приоритеты профессионализации ВСУ и отказ от советской системы срочной военной службы.

Об этом рассказал в комментарии РБК-Украина глава оборонного комитета Верховной рады Александр Завитневич.

По его словам, сейчас армия состоит из трех частей:

  • профессиональных кадровых военных,
  • контрактников (служащих от 6 месяцев до нескольких лет),
  • срочников.

"Уже 8 лет идет война с РФ, чтобы снизить вероятность военных сценариев до минимума, нам нужно не только современное вооружение, но и многочисленная, профессиональная, мотивированная армия", - считает он.

Кабмин, во исполнение указа президента, разработает законопроект о внедрении модели интенсивной системы военной подготовки как возможной альтернативной формы прохождения срочной службы и прекращении призыва граждан Украины на срочную военную службу с 1 января 2024 года и представить их на рассмотрение парламента, уточнил Завитневич.

С 1 января 2024 года планируется полностью заменить призыв на кратковременную интенсивную подготовку.

Более подробно в материале РБК-Украина "Конец "срочки". Почему в Украине отменяют призыв в армию и чем его заменят".

Напомним, Владимир Зеленский подписал указ об укреплении обороноспособности Украины, который, в частности, предполагает отмену военного призыва в армию с 2024 года.

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