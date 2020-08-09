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Главная оппонентка Лукашенко покинула свою квартиру в целях безопасности

Беларусь, Минск, Воскресенье 09 августа 2020 03:31
Главная оппонентка Лукашенко покинула свою квартиру в целях безопасности
Фото: Светлана Тихановская (twitter.com/naviny)
Автор: Артур Родивилов

Тихановская выступила с предвыборным обращением

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская в субботу, 8 августа, покинула свою квартиру в целях безопасности. Она находится в окружении членов своего штаба и журналистов в Минске.

Об этом сообщает Belsat.

За считанные часы до завершения досрочного голосования Тихановская выступила с предвыборным обращением. Она призвала сограждан не допустить насилия, а представителей силовых структур страны - "не выполнять преступные приказы".

Выборы президента пройдут в воскресенье, 9 августа.

Ранее сообщалось, что участницу кампании кандидата в президенты Светланы Тихановской и главу штаба экс-претендента на пост главы государства Виктора Бабарико Марию Колесникову задержали, позже стало известно, что силовики ее отпустили.

Напомним, ранее в Минске задержали главу избирательного штаба Тихановской - Марию Мороз. Силовики задержали ее у офиса штаба, посадили в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении. Это уже второе задержание Мороз за неделю.

Позже выяснилось, что Мороз находится в изоляторе и пробудет там как минимум до понедельника, поэтому президентские выборы она пропустит.

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