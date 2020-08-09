Головна опонентка Лукашенка покинула свою квартиру в цілях безпеки

Фото: Світлана Тихановська (twitter.com/naviny)

Тихановська виступила з передвиборчим зверненням

Кандидат в президенти Білорусі Світлана Тихановська в суботу, 8 серпня, покинула свою квартиру в цілях безпеки. Вона знаходиться в оточенні членів свого штабу і журналістів в Мінську.

Про це повідомляє Belsat.

За лічені години до завершення дострокового голосування Тихановська виступила з передвиборчим зверненням. Вона закликала співгромадян не допустити насильства, а представників силових структур країни - "не виконувати злочинні накази".

Вибори президента відбудуться в неділю, 9 серпня.

Раніше повідомлялося, що учасницю кампанії кандидата в президенти Світлани Тихановської і главу штабу екс-претендента на посаду глави держави Віктора Бабарика Марію Колеснікову затримали, пізніше стало відомо, що силовики її відпустили.

Нагадаємо, раніше у Мінську затримали голову виборчого штабу Тихановської - Марію Мороз. Силовики затримали її біля офісу штабу, посадили до мікроавтобуса та відвезли у невідомому напрямку. Це вже друге затримання Мороз за тиждень.

Пізніше з'ясувалося, що Мороз знаходиться в ізоляторі та пробуде там щонайменше до понеділка, тому президентські вибори вона пропустить.