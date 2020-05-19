Головна експортна галузь України сповільнила падіння

Фото: Експорт зерна (cfts.org.ua)

За чотири місяці падіння в сільському господарстві сповільнилося до 1,4%

Виробництво сільськогосподарської продукції в Україні у січні-квітні 2020 року порівняно з аналогічним періодом минулого року скоротилося на 1,4%. За підсумками перших трьох місяців падіння було на рівні 1,8%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби статистики.

За даними статистичного відомства, сільськогосподарські підприємства збільшили обсяги виробництва на 0,5%, господарства населення - зменшили на 3,6%.

Нагадаємо, експорт продовольства з України за чотири місяці 2020 року виріс на 6% до 7,480 млрд доларів, імпорт паливно-енергетичних товарів впав на 17% до 2,958 млрд доларів.

Зазначимо, світові ціни на продовольчі товари у квітні 2020 року продовжили зниження третій місяць підряд внаслідок істотного скорочення попиту, викликаного економічними і логістичними наслідків пандемії COVID-19.

Нагадаємо, виробництво сільськогосподарської продукції в Україні у 2019 році зросло на 1,1%. За даними статистичного відомства, в 2019 році в Україні було зібрано 75,08 млн тонн зерна з площі 15,28 млн га, що на 7,2% більше, ніж у 2018 році (70,06 млн тонн).

Крім того, в Україні у 2019 році було зібрано 20,3 млн тонн картоплі, що на 9,9% менше, ніж роком раніше. У той же час, урожай овочів та баштанних культур в 2019 році зріс на 2,6% до 9,7 млн тонн.

Автор: Олександр Білоус